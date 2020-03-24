中國製造業主力之一的汽車產業及其供應鏈，惠譽國際評級今（24）日指出，估 計可以在4月中旬，修復新冠疫情造成的絕大部份破壞，儘管疫情仍持續在全球擴散，部份汽車零件仍無法順利進口，特別是生產高檔汽車的合資企業，「我們認為，總體風險可以控制了。」

惠譽國際評級分析，工業生產的有序恢復，加上運輸能力的恢復，緩解了中國汽車供應鏈持續中斷的風險。截至3月11日，中國大陸23個最大的汽車集團中，有90％的公司已恢復生產，而13個主要汽車零件集團中的11個，也已經重新開放了至少80％的工廠，這些公司占大陸市場年銷量的96％以上。

目前復工較慢的湖北地區，有多達1,300多家汽車零件供應商，包括全球汽車供應商在中國大陸的工廠，如Robert Bosch GmbH，BorgWarner，Inc.（BBB + / Stable）等，由於中國監管機構已將汽車產業的生產恢復放在優先位置，並敦促地方政府逐步消除重開工廠的行政障礙，因此大陸汽車製造商較容易取得替補資源，能夠緩解供應鏈的瓶頸。

惠譽研究團隊指出，疫情衝擊今（2020）年上半年的消費需求，可能會限制中國汽車製造商的整體產能利用率，也由於嚴格的檢疫措施，2020年2月大陸地區乘用車零售額年減79％，中國乘用車協會估計第一季下降約40％。但由於消費者對私人出行和消費刺激政策的需求增加，惠譽預估下半年汽車需求將急劇回升，也有多個城市正在為購車者提供現金補貼。

(工商 )