今年來全球金融市場受到新冠肺炎疫情擴散全球影響，股債市產生劇烈波動，在疫情擴散全球鎖國效應、美債殖利率攀升、油價下跌眾多利空因素下，全球股債市恐慌性賣壓傾巢而出，許多股市在短短一個月不到時間都跌破10年線，其中以新興股市表現最震盪，幾乎都已跌到10年均線下方。

投信法人表示，「危機就是轉機」，尤其目前市況正處風吹草動的震盪格局，投資信心更易隨著市況搖擺，操作難度也因而大增，這個時候反而是定期定額逢低加碼的好時機。

群益投信投資長李宏正表示，由於市場波動甚大，與其絞盡腦汁選擇進場時點，不如在波段低點時利用定期定額分批累積單位數，一方面以分攤成本的方式降低波動度，另一方面在市場反彈時也具投資效益。在好的時機點，單筆逢低買進可提高獲利機會，但一般人要掌握時機點不易，採用定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，也是絕佳的投資方法。

李宏正表示，單筆投資最重要是懂得低買高賣，而定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、新興市場等，並堅持扣款不中斷，長期累積效果驚人。後市來講，雖無法斷定股市最低點是否已過，但以目前偏低的本益比、政策轉折的角度而言，定期定額投資新興股市相關基金將會是好的時機。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，台股短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本。

沈萬鈞指出，根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8％、15％，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

(工商 )