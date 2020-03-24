台中市政府推出安心旅宿，獲得中市轄內現有旅宿業的群起響應。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情攀升影響，台中市政府24日召開記者會推出「安心旅宿」。市長盧秀燕說，只要設籍台中市的居家檢疫者同地址共同生活的同戶家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶5000元，相關補助細節請洽各區公所。

盧秀燕指出，市府推動安心旅宿有3層意義，第一是市府對於各項防疫工作都是超前佈署，不只是公部門動起來，全市各產業也全面動起來，位居前線的旅宿業就是最好的例子。

第二即政府協助旅宿業者訂定防疫標準作業流程，業者只要依照標準作業流程執行防疫工作，經各旅宿業公協會審查確認後，再由市府觀旅局複審現勘通過即核發「安心旅宿」標章，為遊客的住宿安全把關。第三，安心旅宿不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，是提供一般遊客或居家檢疫者的家屬入住，歡迎各縣市遊客或須居家檢疫者的家屬安心入住。

盧秀燕說，中央流行疫情指揮中心公告自3月19日起，所有自國外入境者均須居家檢疫14天，面對近日大量國人自國外返台，為解決居家檢疫者家屬入住旅館需求，只要設籍中市的居家檢疫者同地址共同生活的同戶家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶新臺幣5000元。

觀旅局也與台中市觀光旅館公會、台中市旅館同業公會及台中市直轄市旅館公會合作，提供連續住房市價2折起之超值優惠價給居家檢疫者之家屬入住，協助旅宿產業增加住房商機；包括台中全國、麗寶福容、清新溫泉、兆品酒店、台中商旅等，業者陸續響應，住宿天數愈長、可享越多優惠。

(中時 )