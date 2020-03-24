中美兩國官員近來因為新冠肺炎隔空交火，美國國務院發言人歐塔加斯在推特上怒嗆中國外交部發言人，直指臺灣去年十二月就警告過「世界衛生組織」（WHO），但因為中共當局打壓、否認病毒人傳人，才會帶給全球災難性的後果。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）近來與中國外交部其中一名發言人華春瑩在推特上筆戰，華春瑩發文，指責美國對中國大陸實施旅遊禁令，還痛批美國「讓中國做代罪羔羊沒有助益」、「撒謊及誹謗不會讓美國變得偉大」。歐塔加斯則在台灣時間今天凌晨發文，指臺灣在去年12月31日率先試著警告WHO新冠病毒會人傳人之際，中國大陸官方還在對醫生封口，並否認有人傳人，至到今年1月20日才鬆口；而華春瑩立刻又在推文下留言反嗆歐塔加斯「搞清楚狀況再發言」。

外交部今日指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，臺灣即與各方專家進行討論，並曾緊急向中國疾病控制中心查證疫情狀況，並同步透過《國際衛生條例》（IHR）機制通報「世界衛生組織（WHO），在12月31日立即針對從武漢直航入境班機進行「登機檢疫」，同日啟動邊境檢疫應變措施，強化入境旅客的發燒篩檢；我國的各項疫情防治措施一開始即是以冠狀病毒會「人傳人」的角度進行整備及超前部署。

發言人歐江安說，我國政府感謝美國及其他理念相近國家支持臺灣國際參與，臺灣身為國際社會負責任的一員，有能力、也有意願與國際社會攜手合作，共同防止武漢肺炎疫情擴散，與國際社會成員共同為全人類的健康與安全貢獻心力。

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(中時電子報)