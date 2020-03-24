雲林縣麥寮鄉長蔡長昆（前右）發送免費「隨行額溫卡」，與鄉民共同防疫。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉公所針對鄉內長者眾多，以及清明節前後返鄉祭祖人潮，為加強防疫特地採購2萬張「隨行額溫卡」，目前已發給鄉內共餐長者，近日回鄉掃墓的麥寮鄉民也可免費領取，讓民眾可以隨時量測體溫全面抗疫。

麥寮鄉因台塑六輕設廠，每年稅收達上億元，不僅社會福利佳，抗疫措施也比其他鄉鎮更周延，繼麥寮鄉立幼兒園設置紅外線熱像儀，為孩童快速量測體溫，近日更購買2萬張「隨行額溫卡」免費送給鄉民，方便鄉民隨身攜帶量體溫。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉是雲林縣第1個實施全鄉社區共餐的鄉鎮，由於鄉內長者眾多，老人家抵抗力較弱，更需要加強防疫，因此發送「隨行額溫卡」給所有共餐長者，每次共餐前量測體溫，保護自己也保護他人。

另外，清明節將屆，近日已有鄉民陸續返鄉掃墓，鄉公所因應新冠肺炎疫情持續擴大，決定鄉內的納骨塔包括惜恩堂、臨時塔、橋頭生命紀念館禁止進入，請民眾在塔外追思，現場也會發送「隨行額溫卡」，方便大家隨時注意體溫是否異常。

蔡長昆強調，麥寮鄉目前人口數已近5萬人，是雲林縣第3大鄉鎮，且因六輕在鄉內設廠，六輕員工與外包商等外來人口眾多，約有2萬餘人，更需要提前部署加強防疫，「隨行額溫卡」攜帶方便、可重覆使用，因此特別編列近百萬元採購，提醒鄉民隨時量體溫共同抗疫。

(中時 )