隨著全球新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，越來越多人在家工作。在家工作的時候，不覺得就是要來杯咖啡配點音樂，讓自己提高生產力嗎？打開 Apple Music，點開「居家辦公室 DJ」播放列表聆聽 The Weeknd、Post Malone、Dua Lipa、Ed Sheeran 等藝人的歌曲，讓他們為你加油打氣吧。

蘋果推出「居家辦公室 DJ」以及 Get Up! Mix 活力充電站播放列表。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)
蘋果推出「居家辦公室 DJ」以及 Get Up! Mix 活力充電站播放列表。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

另外，覺得憂鬱懶散的時候，就聽聽 Get Up! Mix 活力充電站吧，這是 Apple Music 的全新個人化混音播放列表，全部都是能讓你雀躍、會心一笑，忍不住大聲跟著唱的歌曲。Get Up! Mix 運用 Apple Music 的機器學習演算法，為你挑選並排序出完美的播放列表，其中包含你所愛的動感金曲，以及一些編輯們為你精心挑選的新歌，肯定會讓你喜歡。即日起，全球的 Apple Music 訂閱者將可開始使用 Get Up! Mix。只要打開「為您推薦」標籤頁，即可看見「最愛精選」、「音樂新發現」、「我的弛放之選」、「朋友正在聽」，以及全新的 Get Up! Mix。如果你現在還沒看見它，別擔心，準備完成後就會為你呈現。這個播放列表將於每個星期一重新整理，在資料庫加入你的個人化 Get Up! Mix 歌曲，讓你每個星期都能聽新歌。

使用者還可以使用 Apple Music 的即時歌詞功能，隨時跟著愛歌大聲唱。此功能即日起在 macOS 上推出。無論你是含在嘴裡小聲唱還是扯開喉嚨大聲唱，Apple Music 的時間同步歌詞都可以在播放歌曲、說唱或說話時以highlight方式顯示歌詞。

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(中時電子報)

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