隨著全球新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒,越來越多人在家工作。在家工作的時候,不覺得就是要來杯咖啡配點音樂,讓自己提高生產力嗎?打開 Apple Music,點開「居家辦公室 DJ」播放列表聆聽 The Weeknd、Post Malone、Dua Lipa、Ed Sheeran 等藝人的歌曲,讓他們為你加油打氣吧。

蘋果推出「居家辦公室 DJ」以及 Get Up! Mix 活力充電站播放列表。(蘋果提供/黃慧雯台北傳真)

另外,覺得憂鬱懶散的時候,就聽聽 Get Up! Mix 活力充電站吧,這是 Apple Music 的全新個人化混音播放列表,全部都是能讓你雀躍、會心一笑,忍不住大聲跟著唱的歌曲。Get Up! Mix 運用 Apple Music 的機器學習演算法,為你挑選並排序出完美的播放列表,其中包含你所愛的動感金曲,以及一些編輯們為你精心挑選的新歌,肯定會讓你喜歡。即日起,全球的 Apple Music 訂閱者將可開始使用 Get Up! Mix。只要打開「為您推薦」標籤頁,即可看見「最愛精選」、「音樂新發現」、「我的弛放之選」、「朋友正在聽」,以及全新的 Get Up! Mix。如果你現在還沒看見它,別擔心,準備完成後就會為你呈現。這個播放列表將於每個星期一重新整理,在資料庫加入你的個人化 Get Up! Mix 歌曲,讓你每個星期都能聽新歌。

使用者還可以使用 Apple Music 的即時歌詞功能,隨時跟著愛歌大聲唱。此功能即日起在 macOS 上推出。無論你是含在嘴裡小聲唱還是扯開喉嚨大聲唱,Apple Music 的時間同步歌詞都可以在播放歌曲、說唱或說話時以highlight方式顯示歌詞。

(中時電子報)