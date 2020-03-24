暖暖車站前S型道路頻傳事故，三方齊聚推線型改善。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市暖暖車站前暖暖街與源遠路接鄰的單行道，讓從暖江橋出來的車輛，必須先用右轉再左轉、再右轉，轉成一個S型才能進入暖暖街，不只容易造成違規及事故，也讓不熟悉該路段狀況的用路人在此產生遲疑，因此地方建議暖暖街往源遠路的路口改為雙向道。

立法委員蔡適應於24日邀集臺灣鐵路管理局、宜蘭工務段、市議員王醒之、林旻勳、暖暖里長陳建興、市府都發處、交通處、工務處、暖暖區公所等，前往現場進行會勘。

王醒之表示，暖暖街和源遠路的交會路口一直是暖暖的門面，進出暖暖街會分成兩向街道，我們將地方的需求提出，拓寬暖暖街2到3米，使暖暖街成為雙向車道、並和暖江橋正面接上，以後從暖江橋進入暖暖街，就不用再走S型路線，可以減少交通意外，對於未來暖暖車站周邊意象規劃，是有一個正面的意義在。

林旻勳表示，過去已在基隆市議會提案要求基隆市政府可以妥善的規劃，改掉這個路段的S型路口，不過交通處、工務處還未將權責給釐清，希望未來可以早日來優化此路段。

立委蔡適應說道，暖暖車站前的路口改善，短期的部分、暖暖街出來的部分是一個單行道，我會來協調台鐵讓出部分土地，來做為線型改善的使用，另外，也要請基隆市政府先釐清道路拓寬的需求和權責，提出計畫來執行；中長期的部分，則需要透過基隆市政府都市計畫變更，讓此路口未來改為雙行道，這個部分我們會和基隆市議員一起來，督促基隆市政府加快行政程序。

(中時 )