基隆市府於24日指出，市府已依人事行政總處要求，由綜發處和人事處共同規劃市府異地辦公準備工作完畢。（吳康瑋攝）

基隆市政府異地辦公已選定基隆稅務局七堵分局。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情越發嚴峻，基隆市府於24日指出，市府已依人事行政總處要求，由綜發處和人事處共同規劃市府異地辦公準備工作，依目前完成調查市府各單位異地辦公替代場所及人數調查，市府各單位現有人數976人，排定異地辦公人數318人，佔總人數約33％。

綜合發展處長黃駿逸表示，市府大樓原本辦公室空間就不足容納全體員工，各單位分布多屬分散辦公的情形，但為維護環境的安全，市府仍安排第二替代辦公場所，目前選定原稅務局七堵分局(地址：本市七堵區光明路21號)，而相關辦公設備、用水、電、通訊電話線路與門禁保全皆設置完成，大約可容納170名職員進駐辦公，目前觀銷處、主計處、政風處及人事處及等，已分散35人前往辦公。

黃駿逸表示指出，市府資管科同步規劃視訊會議準備事宜，並請各單位主管利用電腦、平板或手機等載具下載視訊會議軟體，並先進行開通測試，後續將視疫情發展及業務需求召開

另外，市長林右昌補充指出，除市民進入公眾場館及市府須配戴口罩及量體溫外，要進出各區圖書館也一律比照標準來戴好口罩、噴灑酒精，並且務必擴大間距座位，他強調，基隆市原訂5月要舉辦的外木山長泳活動也因配合防疫取消，婦女學院和長青學院課程暫停，養護機構探視也勸導民眾盡量避免訪視。

(中時 )