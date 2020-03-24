雖然美國紓困救市方案仍在參議院商議中，但投資人樂觀情勢形成，截至美國台北時間下午5:38，道瓊斯工業平均指數期貨上漲近932.5點達5.04%而熔斷。標普500漲113.12點或5.09 %，納斯達克期貨漲367.25點或5.26%。

在周一會議早些時候，一項授權巨額財政支出刺激經濟的法案未能消除關鍵的程序障礙。儘管財政部長史蒂文·努欽（Steven Mnuchin）對感到樂觀，但國會必須「非常接近」成一項財政計劃，並指出必須在「今天」推動該計劃，但參議院仍未達成共識。

努欽說：「們正在使用我們擁有的一些資金，但今天我們需要國會批准更多資金，以便我們能夠向前發展並支持美國工人和美國經濟。」

參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）週一下午表示，在第二次失敗後，他和努欽將再次見面，以嘗試在周一晚上達成協議。

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文章來源：CNBC

(中時電子報)

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