北市副市長黃珊珊24日表示，北市推出100間「安心檢疫所」，就是給被旅館拒收、經濟也困難的居家檢疫者使用，安心檢疫所1天收費2200元，24日才剛啟用，所以目前僅1人入住，規格比照中央的集中檢疫所。

黃珊珊說，觀傳局找到更多防疫旅館的數量，所以針對特殊對象，北市府做了稱為「安心檢疫所」的地方，收取一些被其他旅館拒收的居家檢疫者，而這樣的居家檢疫者家有老小，經濟可能有困難，所以該所1天收費2200元，可向民政系統申請反映。

黃珊珊說，市長柯文哲很早就說要準備，現在也找到了，安心檢疫所需要自費，但比防疫旅館費用還低，這是市府跟民間合作的空間，不是徵用，也不是一個旅館，目前大約100間，24日剛啟用，入住1人，有需要就透過民政系統。

她強調，但第一優先還是希望能在家就在家，不能在家就使用防疫旅館，或是居家檢疫者的家人可到北市所有的正常旅館居住，可得到北市補助，所以北市所有的旅館都算「安心旅館」，但若都被拒收、經濟又弱勢，才安置到安心檢疫所。

黃說，安心檢疫所是獨棟，沒有住商混合問題，送餐等措施比防疫旅館更完整、也更高規格，比照中央的集中檢疫所。

(中時 )