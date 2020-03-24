北市副市長黃珊珊（中）。（張穎齊攝）

雙北較勁！台北市長柯文哲日前稱防疫「力不可用盡」，但新北市長侯友宜卻稱，現階段要把全部力量用盡，沒所謂資源要不要用盡的問題。北市副市長黃珊珊24日反駁，不能把所有力氣都放在前面，而是要當成馬拉松式的跑步方式，跟著疫情往前走，按局勢一一部署。

黃珊珊表示，柯說過疫情是漫長的，每天都要盡力，但不能把所有力氣都放在前面就用盡，而是要當成馬拉松跑步，按配置的需求必要，每天跟著疫情往前走，不是一下把力量都用過度，就像做一個很大的防疫所或一開始就做100所防疫所不見得有用，應跟著疫情一個一個來，空間占到50％就開下個防疫所，因災害準備金有限，要在需求內夠用，相信大家會看到北市的用心，先做再說。

至於新北市稱警局要加強突擊檢查趴趴走的居家檢疫者，黃珊珊則說，北市2月就開始透過民政系統，無預警突擊檢查，每位居家檢疫者都接受過2次檢查，目前還沒發現違規。

(中時 )