多年來透過評選機制，以及促進產官學成長的2020年建築園冶獎，公部門建築得獎名單陸續公佈，高雄工務局24日表示，高雄市政府總共有12案嶄露頭角，獲得大獎，其中，工務局包辦八個獎項，是最大贏家。

高雄工務局長吳明昌24日表示，舉辦25年的建築園冶獎，每年皆廣邀專業人士進行嚴謹的評審，遴選用心規畫及營建施工的作品，藉由透過建築園冶獎，結合民間與政府的力量，打造優質住宅環境，並形塑城鄉美學新風貌。

他說，2020年建築園冶獎公部門建築評選，高雄市政府總共獲得12個獎項，其中，工務局的「前鎮區汕頭公園」、「小港森林公園」、「高齡整合長期照護中心」、「杉林區第四公墓暨納骨塔」、「林園區行政中心」、「大寮國中第三期校舍新建工程」、「鼎金國中校舍改建第二期工程」、以及「三民家商-蝶飛蜂舞、蚓菜共生 城市綠屋頂」等，奪得八項大獎。

吳明昌表示，以此次獲獎的「三民家商-蝶飛蜂舞、蚓菜共生 城市綠屋頂」為例，該案是由工務局與三民家商合作，除了成功的打造城市裡的養蜂基地之外，也讓該校餐飲科學生，在屋頂菜園發揮創意，創造出獨特的空中有機廚房，這個計畫也在甫獲衛福部2019年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎中，獲得健康環境獎。

吳明昌說，今年工務局在校園建築類還有「大寮國中第三期校舍新建工程」及「鼎金國中校舍改建第二期工程」兩案獲獎，兩案皆以永續校園的規畫理念，以建築座向引導自然通風、以及適量採光遮陽的綠建築設計方式，讓校園學習空間，創造出自然環境生態與校園共融的獨特教學環境，也是校園擴充成為社區之肺的成功典範。

吳明昌強調，以3H為設計概念（飯店HOTEL、居家HOME、醫院HOSPITAL）構成美妙空間轉換的「高齡整合長期照護中心」，是工務局納入飯店式建築外觀與接待大廳、親切的人性化照護建築、以及醫療服務扮演隱性的強力後援，更導入深遮景觀陽台、屋頂與露臺的綠化空間，將高市府力推的高雄厝設計理念實現在公共建設上。

(工商 )