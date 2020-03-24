倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開高走高，終場上漲395.59點，漲幅4.45％，收在9,285.62點，櫃買指數同步收紅，終場走揚4.7點，漲幅4.41％，以111.16點作收。

三大法人方面，外資轉買52.58億元，投信轉買1.16億元，自營商續賣21.39億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,300口多單，累計淨多單部位為51,075口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股23日受美國新救市計劃未能取得共識、以及美道瓊期貨電子盤再度觸及跌停拖累下殺拉回，然截至23日止，大盤整體融資餘額水位已大幅驟降至913億元，達20年以來歷史低檔，預期籌碼面將可望逐步穩定。

此外，隨負乖離率過大、技術指標進入超賣區、以及短線嚴重超跌，台股就算繼續向下修正，短線上也將先有反彈走勢，以消化負乖離過大情形，加上各國政府及央行陸續祭出救市計劃，尤美國聯準會（Fed）23日更是宣布將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，宣誓強烈救市的決心。

大盤23日成交量終於縮減，恐慌指數（VIX）連三日也未再續創新高，此情況利於台股的報復性反彈行情，惟24日的反彈行情應視為V轉或擴底，則要以歐美疫情的發展或新藥、疫苗的進度而定，不過既然慣性已改變，預計初步反彈先看9,500點，再看10,500點。

個股方面，本周納入投資組合的神盾，客戶新機種拉貨，第二季營運可望優於第一季，隨股價已嚴重超跌，預期短線將有報復性反彈上攻月線或季線的機會。

現階段股票都已物超所值，無論是晶圓代工龍頭台積電、IC設計廠聯發科、被動元件業者國巨、華新科、矽晶圓廠環球晶、中美晶、合晶、蘋概股大立光、玉晶光、台郡、記憶體業者群聯、威剛、功率放大器（PA）業者宏捷科、穩懋、全新、IC載板廠欣興、指紋辨識系統廠神盾等跌深績優股，均有跌深反彈的機會，投資人可針對嚴重超跌的績優個股，進行短線價差操作。

(工商 )