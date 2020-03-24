永誠國際投顧分析師李忠興指出，本周投組中的6檔持股，玉晶光、家登與愛普24日全都攻上漲停板並鎖住，與20日只要跌深就強彈的狀況不同，有基本面的優勢與籌碼面的助攻，在未來的反彈行情中可持續追蹤，若逢國際股市回檔，反倒是強股逢回進場的機會。

他表示，美國聯準會（Fed）23日宣布第二波寬鬆行動，無上限購入美國公債及抵押貸款債券，激勵美股期指急速翻紅，惟由於國會並未通過川普的刺激方案，道瓊指數收跌582點。不過，盤後電子盤上漲逾700點，且亞股因昨日已提前反映美股電子盤的熔斷，24日亞股出現強彈，台股也一度大漲逾500點，跌深反彈股走勢尤其強勁。

台股24日越過上周五的高點，創下反彈新高，距離上周四的低點8,523點，已上漲762點。19日幾乎是所有利空的總爆發，上市櫃企業高達731檔以跌停作收，恐慌情緒達到極致；20日則有超過200檔收在漲停價；24日雖然指數大漲，但上市櫃漲停僅91檔。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，美系外資力挺，維持目標價670元，24日股價飆漲攻堅漲停，為反彈股的指標。

(工商 )