逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392020/03/24 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，國安基金穩盤效應發酵，台股出現三日不創新低訊號，指數24日站回5日線，留有9,029～9,083點的向上跳空缺口，類股輪流反彈，呈現反覆測底，近期搶反彈宜掌握跌深股負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點。個股方面，本周納入投資組合的中鴻，短線股價跌深，具有反彈契機。 他指出，後續操作搶反彈手腳要快，建議見好就收，而2月營收成長性高的族群可望率先反彈；反之，2月營收呈現明顯衰退族群則宜避開。 (工商 ) #中鴻 #啟發投顧分析師楊基政 #搶反彈 #族群 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 江啟臣雙重認同 錯了嗎 04:102020/03/20 時論廣場 《鋼鐵股》中鋼5月盤價估轉降，鋼鐵股隨台股強彈 11:082020/03/20 財經 《熱門族群》陸全面復工，蘋果台系供應鏈好嗨 11:082020/03/20 財經 《半導體》落底搶反彈，神盾鎖漲停 12:332020/03/20 財經 訂單穩固 2月營收報喜 神盾力旺 後市看俏 04:092020/03/22 產業特刊 周五搶反彈危險啊…專家8字救散戶 17:152020/03/22 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:362020/03/23 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:362020/03/23 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。