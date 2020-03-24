啟發投顧分析師楊基政表示，國安基金穩盤效應發酵，台股出現三日不創新低訊號，指數24日站回5日線，留有9,029～9,083點的向上跳空缺口，類股輪流反彈，呈現反覆測底，近期搶反彈宜掌握跌深股負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點。個股方面，本周納入投資組合的中鴻，短線股價跌深，具有反彈契機。

他指出，後續操作搶反彈手腳要快，建議見好就收，而2月營收成長性高的族群可望率先反彈；反之，2月營收呈現明顯衰退族群則宜避開。

(工商 )