無懼疫情攪局，國產署今(24)日辦理國有非公用不動產都更宅標售，43筆吸引了11封標單，共標脫6戶；大同區的「永德言葉」則標脫5戶，萬華的「萬(吉吉)」1戶；而大安區豪宅「耕曦」及「明日博」，初次登場的板橋「昇陽文薈」都乏人問津；總計標脫率13.9%，溢價率1.8%。

特別的是，其中由台北市文昌宮以3545萬元擊敗另兩位買家，搶下31標，永德言葉3樓戶，比底價高出146萬元，溢價率4.3%，而永勝藥品關企惠勝藥品則以3473萬元，溢價率4%，標下36標六樓戶。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，此次標售以大同區的永德言葉表現最亮眼，憑藉捷運雙連站、雙連市場、馬偕醫院等機能優勢，成功吸引買方青睞，本次8戶中標脫了5戶，溢價率在0%~4.3%之間，最低僅加價2916元得標，而文昌宮就在永德言葉旁邊，地緣關係應為置產主因，因此才願意比底價高146萬出手。

除了永德言葉和萬(吉吉)，其餘皆敗北，張旭嵐分析，「明日博」、「耕曦」等標案常客，由於底價皆和前次相同，市場誘因不大，且總價屬中高價位，近期股市震盪，非自住買方持觀望態度，加價意願不高。

第一次參與標售的板橋「昇陽文薈」，因地段佳，機能又收納繁華熱鬧的板橋老商圈，更有捷運府中站，以及出門採買便是黃石市場的便利性，頗受當地買方青睞。實價登錄資料，歷史最高價為2019年8樓的64.2萬元，平均單價約57~61萬元間；張旭嵐指出，本次「昇陽文薈」因為高樓層，底價扣除車位單價約64~68萬元，高出市價行情，因此市場反應較淡。

(時報資訊)