NB電池模組廠-新普科(6121)及軸承廠-新日興(3376)渡過前2月大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工衝擊後，業績可望自3月起回穩，隨著大陸廠區生產逐步恢復正常，以及商務NB需求因遠端視訊工作及教學等需求大增，新普科及新日興第2季業績可望明顯優於第1季，在投信買盤回籠下，今天兩家公司股價連袂收高。

受到大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工影響，新普科前2月合併營收為86.05億元，年減7.06%，不過目前大陸生產線及招工已恢復正常，新普科3月下旬開始滿線生產，逐步回到正常狀態，受惠於平板、手機、周邊零件及筆記型電腦訂單強勁，預計4月亦是滿線全力趕工生產，新普科業績有機會自3月起回升，第2季可望明顯優於第1季。

新日興雖然大陸廠區亦受到新冠肺炎疫情影響延後復工，但因新日興有台灣廠區，且公司手握蘋果新產品訂單，讓公司前2月合併營收未受到太多影響，前2月合併營收為17.18億元，年成長28.15%，從目前訂單來看，如無意外，新日興第2季業績亦將優於第1季。

隨著營運逐步回升，且短線股價跌幅已大，新普科及新日興今天獲投信買盤力挺，其中新日興更是投信連3天買進，成為兩家公司股價收高的推手。

(時報資訊)