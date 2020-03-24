不受新冠肺炎疫情影響，建商獵地積極，土地交易市場維持活絡，根據商仲業者統計，2020年第1季大型土地交易總額達到478億元，季增率3%。但商用不動產市場則是觀望氛圍濃厚，第1季交易總額不到億元，寫下2007年以來第三低的單季交易規模。

根據第一太平戴維斯統計，今年第1季土地交易達到478億元，季增率3%，年減率25%，其中建商購即占431億元，不僅興富發集團今年累積購地金額已達到147億元，遠雄及新潤建設亦分別斥資47億元及37億元購入台北市土地。

多個土地標售案反應熱烈，包括高雄市政府第1季的10筆土地標售案全數脫標，溢價率超出2成；另外，達新工業的台中七期土地標售，則由興富發建設以83.76億得標，溢價率15%，改寫台中土地最高總價記錄。

本季兩大土地交易熱區為台中市及台北市，土地交易金額分別達到162億元及154億元，其中，台中七期是土地一級戰區，單是興富發本季買入的兩筆七期土地即達到127億元，未來將規劃商辦、飯店及商場等複合型開發案；另外，在北士科園區議題帶動下，近2年北投土地受到建商高度關注，本季遠雄、華固、新潤及力麒等多家建商合計購地達78 億元，未來將進行住宅及商辦開發。

第一太平戴維斯指出，雖然疫情為整體經濟帶來相當大的衝擊，建商對於住宅市場仍保持高度信心，認為待疫情受到控制後，遞延的住宅買氣將會迅速回升，因此持續補進土地庫存。

本季商用不動產市場交易總額為68億元，季減率及年減率分別達75%及70%，交易動能大幅滑落，自用型交易占比回升至6成以上，剛性需求再成為市場主力，由於經濟不確性風險高，拉長大型交易案的評估時間，單筆規模5億以下的小型交易反而較為活絡。

各類交易之中，科技業及製造業的自用廠房需求最為穩定，交易總額達35億元，主要集中在桃園及新竹地區。飯店交易占比則達22%，主要為興富發建設總裁以15億元購入高雄華王大飯店，由於為單一產權大樓，據傳未來將拆除改建。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，為防堵新冠肺炎擴大各國紛紛施行更嚴厲的限制手段，2020年全球經濟前景更為嚴峻的同時，各國政府也推出多項紓困方案希望協助企業渡過危機，台灣央行在上週也宣布調降利率1碼，重貼現率來到歷史新低的1.125%，此措施有助於穩定市場。如全球疫情獲得控制，商辦及工業土地、廠房類型的硬需求資產交易有望在2020下半年逐步回溫。

(中時電子報)