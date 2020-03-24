苗栗縣警局24日上午進行人力調度異地辦公演練。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局24日上午進行人力調度異地辦公演練。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

為應新冠肺炎疫情升高，為防警察機關發生人員感染時，影響到其它人員無法正常上班，導致整個單位停擺，警政署為超前布署，日前通令各縣市警察局，必須在本周5以前完成人力調度及異地辦公計畫演練，苗栗縣警局24日上午就在縣警局實施首度演練，以應不時之需。

內政部在本月初針對所屬各機關，因應新冠肺炎擴散，進行超前布署，警政署對此規畫「人力調度及異地辦公」計畫，通報至各縣市警察局，要求各縣市警局必須在本周5〔28日〕前完成相關布署演練。

根據警政署計畫要求，可分為2個部分，一是人力調度，須包括成立應變小組及規畫替代支援人力。其次是異地辦公，須準備替代辦公場所，以防原有辦公場所遭到污染時，必須暫行封鎖消毒管制。

苗栗縣警局接獲通報後，就開始積極規畫，並在24日上午在縣警局首度實施演練，並接續在所轄5個分局，依序進行相關演練，分別是25日苗栗、通霄及大湖等分局，27日則為頭份、竹南等2個分局，演練內容包括，人員交錯編組分流，駐地辦公處所分區等，演練結果將報請警政署審核，以做不足改善調整。

(中時 )