小巨蛋冰上樂園、北投會館 明關閉 18:002020/03/24 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小巨蛋冰上樂園。（北捷提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎升溫，目前國內累積確診人數已超過200例，配合北市政府疫情小組應變會議決議，提升密閉、近距離接觸性質的場館防疫應變措施，台北小巨蛋冰上樂園及北投會館才剛宣布採實名制，北捷今宣布，自明(25)日起暫停營業，未來視疫情緩和情形，再決定開放營運時間。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #會館 #疫情 #北投 #小巨蛋 #樂園 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 她曝劉真9天前就不行了？法會露不祥徵兆 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 扯！留美學生返台居家檢疫 竟揪友回家開趴 - 生活 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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