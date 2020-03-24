新冠肺炎升溫，目前國內累積確診人數已超過200例，配合北市政府疫情小組應變會議決議，提升密閉、近距離接觸性質的場館防疫應變措施，台北小巨蛋冰上樂園及北投會館才剛宣布採實名制，北捷今宣布，自明(25)日起暫停營業，未來視疫情緩和情形，再決定開放營運時間。

(中時 )