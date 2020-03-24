旅行商業公會全聯會到金門踩點，出海探索大膽島。圖為島上的主要景點大型心戰牆。（縣府提供）

旅行商業公會全聯會到金門踩點，在金門地標莒光前合影。（縣府提供）

旅行商業公會全聯會到金門踩點，在瓊林聚落留影。

新冠肺炎疫情打亂國內觀光市場，但旅遊業者仍看好金門後勢，旅行商業同業公會全國聯合會與金門縣旅行商業同業公會聯手規畫，組織2梯次約300位旅遊同業人員分批跨海踩點，全力推出新產品、新包裝、新玩法，期待在疫情結束後遊客回流，迎來再見人潮的好光景。

縣府觀光處說明，這項將危機當作轉機的踩點行程，用意在旅遊空窗期做好旅遊「保溫」工作和聽取旅遊第一線人員的建言，並持續積累觀光能量，強化行銷宣傳的整備工作，透過重新包裝與亮點打造2大主軸，等待疫情結束後大步向前走。

在防疫第一的要求下，每梯次為期3日的踩線與產品規畫設計，均以戶外行程為主，特別重視自身防疫與消毒作業，除安排親身體驗與探尋金門新秘境外，也邀請縣內生態專家、金門國家公園管理處專業人員，針對生態、聚落社區特色，進行現場解說與主題分享，期待結合自然、生態人文內涵，包裝行銷兼具知性和深度的金門新遊程。

觀光處表示，目前縣府全力做好防疫工作，也積極規畫紓困與振興方案，包括實地訪查觀光產業需求，以及辦理觀光解說人員職訓計畫，做好疫情結束後再出發，迎接旅遊新未來的準備。

(中時 )