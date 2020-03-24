國民黨立委陳超明日前因為質詢時說明他自己號召社區發展協會自製口罩來解決口罩荒問題，卻遭到網友炮轟，陳超明多次暴怒反轟網友，今天在立院質詢蘇貞昌，談到口罩又開始生氣，「一路向前走，別為狗回頭」，暗喻網友是狗。蘇貞昌聽完後安撫陳超明，要陳超明不要在意。

陳超明推廣社區發展協會自製口罩被網友圍剿，心裡忿忿不平，他今天問蘇貞昌，行政院、經濟部推動「口罩國家隊」，確實讓國人有信心、有感，「你們推口罩都被稱讚，怎麼我推動就被修理？」、「我不知道我哪裡不對」，他希望蘇貞昌替他平反。

蘇貞昌則是安撫他，他他不要在意，因為他是國會議員，講話才會被關注，他知道陳沒有惡意，也不是行政團隊去修理他，「我也常被批評啊」，蘇說，在這個位置常會被批評，批評就檢討，好的意見再拿來用。

陳超明心有不甘，狂罵網友，我何錯之有？鄉親都說我是對的，還跟我講一句話「獅子永遠不會回頭聽狗吠，一路向前走，別為狗回頭，就算被狗咬，你不會回頭」，這樣鼓勵我。曾國藩曾說，社會大亂前必有三種前兆，一是無論何事，均黑白不分；二是善良的人，越來越謙虛客氣，無用之人，越來越猖狂胡為；三是當問題到了極其嚴重的程度之後，偏偏凡事皆被合理化，一切都被默認，不痛不癢。

陳超明說他越想越氣，那些不知天高地厚的腦殘網軍，好好看這些文章，「我明天會Po從頭到尾推動的經過，沒做事的只出一張嘴批評有做事的人，館長幹來幹去，我比他會幹，他素質學養不夠，批評我的說我是廢物質詢，我說他垃圾人講話，沽名釣譽、譁眾取寵。 不用惡意中傷、偏頗、斷章取義羞辱我，這些文章我明天就PO。」

蘇貞昌也引用曾國藩安慰陳超明，「為政之道無他，耐煩而已」，不要緊啦，做不對大家指教，也是一種進步，「免生氣啦！」

(中時 )