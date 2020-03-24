動物殺手？！男子邱坤豐2018年1月間到苗栗縣動物保護防疫所領養犬隻，卻不是為了愛護動物，他轉手以每隻200元價格將領養來的狗賣給同夥莊金樹，莊男又在自家三合院內宰殺後賣給越南籍男子阮維書，一審判決3人無罪，但台中高分院認定他們無視保護動物的意旨，改判3人5至6月刑期。

判決指出，邱男等人明知道狗兒是動物保護法的保護對象，不得宰殺、食用，卻為了供人食用，由邱男到動物保護防疫所領養「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」的犬隻，之後與莊男合作、轉賣給阮男，從2018年1至6月至少宰殺19隻狗。

雖邱男等人否認宰殺犬隻，但3人遭查獲時，莊男三合院內查扣到許多動物毛髮、狗頭及腳殘骸等證據，經鑑定這些屍體分屬3隻不同犬隻，且莊、邱還曾在苑裡光觀漁港的防風林設置陷阱捕捉犬隻，顯見他們犯行。

台中高分院認為，狗類動物具有相當於人類幼兒時的認知技能，可透過眼神、肢體動作或聲音傳遞情緒，是人類忠實的朋友，邱男等人竟宰殺犬隻食用，主觀惡性不輕且手段兇殘，考量他們犯後態度等，判決邱、莊5月有期徒刑及併科罰金25萬，阮男則判有期徒刑6月、併科罰金27萬。

(中時 )