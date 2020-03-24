味全龍球員近日充當防疫尖兵，拍攝防疫宣導影片。（影片嵌入自位全龍臉書粉專）

台灣新冠肺炎確診案例突破200例，其中一半在雙北，中華職棒味全龍在創辦人魏應充關心下，在台北市的球團行政人員明天起啟動人員分組到公司或在家遠距離辦公，是中職五隊率先實施分組辦公的球團，位於斗六的球員及教練也將配合中職各項防疫規定。

魏應充過去兩個月無法到球隊視察，仍經常透過家人關心球員近況，上月28日龍象兩隊進行20年來首戰，魏應充還對前去探視的總教練葉君璋表示關心，除要葉君璋勉勵球員勝不驕、敗不餒，也特別詢問球員吃、住、交通等安排情況。

為加強防護員工健康，味全龍在台北市辦公的球團行政人員明天起分組辦公，人員分兩組輪流到公司或在家遠距上班，位於斗六訓練基地的70名教練、球員及行政人員，則配合聯盟規定進行防疫，包含住宿飯店或宿舍期間禁止在外飲宴、勤量體溫等，為響應防疫，球員們近日也充當防疫小尖兵拍攝宣導影片，吸引不少網友按讚。

(中時 )