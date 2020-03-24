北市衛生局長黃世傑（右起）、北市副市長黃珊珊、北市觀傳局長劉奕霆。（張穎齊攝）

國民黨立委李德維24日在立院質詢時，秀出馬偕急診室醫生身穿輕便雨衣的照片，北市衛生局長黃世傑表示，這照片是之前的，現在去清點並無防護衣不足的現象，中央都有定期配發給各醫院，現在各醫院的防護衣安全儲備量都超過30天。

黃世傑說，目前都有做定期調查，由中央定期配發放給各醫院，現在去清查各醫院的安全儲備量，都已超過30天，而這照片是之前發生在急診室，但只要醫院不足，北市府會提供廠商的電話給醫院採購，也會跟中央反映，將「戰備儲備量」緊急撥下來，而北市是重中之重，不會撥不下來。

北市副市長黃珊珊說，防護衣不是徵用物資，是買得到的，很多醫院都搶購，但有些醫院缺貨，不過北市所有醫療院所的防護衣都是中央配發，衛生局一定按配發標準送到各醫院，像這間醫院11日才領1000多件防護衣，23日又領了2250件隔離衣，這照片是之前缺的時候所使用，等中央配發後就沒了，且也可和其他大醫院調借。

(中時 )