原預計於台61線台北港聯絡道下方新增便道，但因橋墩限制，高度不足，可行性不高，將研擬拓寬原有聯外道路。(吳亮賢攝)

為促進八里區下罟子漁港觀光商機，立法委員洪孟楷24日邀集相關單位召開會勘，原規畫於台61線台北港聯絡道新增便道，連接至下罟子漁港，但因橋墩限制，高度不足，可行性不高，後決議推動拓寬現有聯外道路，不過因涉及部分國有地與私人土地，將進一步與地主及主管機關溝通協調。

洪孟楷指出，長期有漁民反映，下罟子漁港聯外交通不便，僅有一條3米寬道路，民眾及遊客不易進入，造成使用效率低，因此今日會同公路總局及相關單位會勘，希望於台61線台北港聯絡道下方打造一條300至400米長便道。

洪孟楷表示，現場會勘後，公路總局反映因高架橋墩限制，若於下方開闢道路，高度不足，具安全疑慮，因此改為研擬拓寬原有聯外道路，另外也將增加海邊平台，讓漁民方便使用。

洪孟楷說，因拓寬道路涉及私人及國有土地，仍需與地主溝通協調，預計朝協議價購方式處理，另國有土地部分，將向國有財產署爭取，為民眾打造前往下罟子漁港更安全的道路。

(中時 )