新冠肺炎疫情全球快速蔓延，台灣確診人數已破百例，面對即將到來的清明節祭祖可能出現高人流群聚潛在風險，花芊草本生物科技有限公司董事長陳昌宗捐贈高市鳥松區公所75％酒精乾洗手一批供區公所第一線防疫人員及清明節為民服務工作者使用。

鳥松區長王耀弘為感謝花芊草本公司的愛心義舉，並致贈感謝狀表達最誠摯的謝意，同時呼籲防疫除了政府之外，更需要民間齊心協力共同幫忙。

高市府為因應疫情變化，取消辦理公立納骨塔清明節法會，為避免群聚感染，呼籲民眾分流祭拜或網路線上祭拜，用網路代替馬路，使用線上祭拜表達對祖先之緬懷，勿集中在清明節當天祭拜，避免人潮集中造成傳染。

區長王耀弘表示，清明節祭祖切記「四不二記得」要訣：「不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾」。

此外，為加強防疫，今年清明節各區停止辦理法會，10線接駁專車全面停駛，各納骨塔實施進塔人數總量管制，請排隊及入塔民眾保持適當距離，進塔祭拜須配戴口罩並配合測量體溫，額溫超過37度c禁止進入納骨塔，現場備有消毒酒精供民眾使用，並鼓勵民眾於室外祭拜不要進入納骨塔。

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(中時 )