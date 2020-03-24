據大陸人民法院公告網顯示，自疫情爆發以來，即2020年1月22日起至今，已有逾1,000家企業發布破產公告。另據獵雲網不完全統計，已被曝光的大型知名機構有10餘家。

其中IT職業培訓企業兄弟連教育首當其衝，2月6日，兄弟連創辦人李超發布公開信，正式宣告品牌「破產」。2月7日，北京K歌之王總經理的內部公告流出，要與200多名員工解除勞動合約。

2月13日，明兮大語文的學生家長收到了公司創始人王嘉樹的「致明兮家長的一封信」，表示因資金困難，公司停運。2月18日，百弗英語通知校區學生，因春季無法招生，資方撤資，將解散教師團隊。

2月27日前後，早教機構悅寶園位於上海、北京的2家門店被曝倒閉。2月28日，主打簽證業務的百程旅行網宣佈公司無法繼續運轉，開始啟動清算程序。以涼茶起家的香港甜品品牌許留山，3月中旬報港媒報導將清盤等等。

從各企業公佈的原因來看，早在疫情之前，有些企業的困窘就已顯現，疫情是壓垮他們的最後一根稻草。目前疫情陸續在各國爆發，經濟面臨大蕭條危機，未來恐有另一波倒閉潮。

(工商 )