全球汽車產業受新冠肺炎疫情影響，生產線紛紛停產，國內輪胎上游原料廠台橡（2103）、國際中橡（2104）今年以來的營運已受衝擊。在印度有生產基地的台橡、中橡，因印度受疫情影響，各省邦陸續宣布封城，國際中橡已宣布印度廠暫停生產。市場指出，印度封城勢必加大台橡、中橡今年營運損益下滑。

台橡今年1～2月合併營收41.69億元，年減15.66％；國際中橡1～2月營收29.38億元，年衰退26％。

台橡印度廠主要生產SBR，SBR印度廠是跟印度石油公司合資設立。在印度各省邦陸續封城後，市場預期，這對台橡在當地的生產線預期也會受到停工影響，並對第二季的營運產生衝擊。

國際中橡目前在印度的生產基地，年產能有85萬噸的碳黑。國際中橡指出，配合新德里封城時間，旗下Continental Carbon India暫停生產，復工時間按當地政府規定辦理，印度廠的停工，對今年損益可能會有些影響。

市場指出，台橡、國際中橡先前在中國大陸的工廠，已受到疫情影響而停工，但在疫情趨緩陸續復工後，現在印度的生產基地又受到當地封城的干擾，今年的營運可說是雪上加霜，預期，預估全年的營收獲利因此至少會受到2成的減少。

(工商 )