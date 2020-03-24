台灣處處有溫暖！國立中興大學交換學生、衣索比亞籍的瑪利，本月初因身體不適就醫，被診斷為靜脈血栓、有致命危險，醫生建議緊急手術，經過醫療團隊救治，她雖已痊癒，卻身負龐大醫療費用，所幸醫院動用急難救助金、校方及台中市社會局協助，目前已募集部分費用，24日在校內進行捐贈。

興大指出，30多歲的瑪莉是興大印度姊妹校VelTech大學博士生，她去年9月與丈夫到興大動物系擔任短期交換生，本月初因身體不適就醫，醫生診斷其靜脈栓塞且子宮肌瘤壓迫臟器，經緊急手術治療後，17日出院休養。

身體雖逐漸恢復，但沒有健保的瑪利需負擔145萬元高額醫療費，校方說，她即便返回衣索比亞賣房子也無力償還此費用，所幸，中國附醫以急難救助金協助，醫療費降至93萬，學校也發起募款，經國際同濟會台灣總會、台中市聖羅蘭國際同濟會、台中市彩虹國際同濟會等單位響應，再加上校內募集，目前已募得51萬。

國際同濟會台灣總會前總會長周？珍號召會員，短短2天即募得10萬，她說，愛無國界，盼藉此拋磚引玉。興大副校長黃振文指出，國際同濟會長期關懷台灣兒少與農業領域，深耕公益，這次快速響應募款，校方很感動。

(中時 )