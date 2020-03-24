我國新冠肺炎（COVID-19）疫情今（24）突破200例！不過近日高漲的確診者數大多與境外移入感染有關，這2日內46名確診者中有就45名境外移入，引起不少民眾關注。就有網友在論壇《Dcard》上比對「案181」的旅遊史和發病日後直呼「太誇張了」！根本很多人都在發病後才返台，難怪確診暴增。

原PO昨（23）台灣又再新增26例確診後，在論壇上以「今天的新增確診數越看越不對勁」為題，指出新增26例中有10幾例的發病日根本比回國前還早，讓他懷疑這些旅客有事先吞藥疑慮，為了回台害慘了同班機旅客，認為「根本比大陸台商還雷」。

原PO特別列出2例確診者，「案181」和「案192」來說明，案181是一名30多歲女性，於2/23-3/18期間曾赴美國旅遊，明明在3/1就發病，飛完美國後卻又前往日本，回台灣於機場被攔截。另外，案192是一名20多歲女性，從去年10月就待在美國的學生，直到3/18回台後幾天才去就醫並被確診，但她早在2/22就有出現身體不適。

不少網友看完都認同地表示「原來覺得奇怪的不只我，感覺就是發病了然後特地回台灣享受健保..」、「案181發病時間3/1，怎麼還到日本？其中接觸了多少人？」、「這幾天從歐美回來的很多都是早就發病，但回來才確診，機上人員和乘客真的雖小」。

而這討論也意外激起正反方論戰，有些人認為「人在外國想趕快回台灣很正常」，但卻被另一方認為是「發病了就算吞退燒藥也要硬坐上飛機回台灣的自私鬼行為」，尤其，之前台商被噴那麼嚴重，同樣是在外地工作，那在國外讀書怎麼就不能罵了？

網友和原PO都不禁感嘆表示，境外移入增加那麼多也不適沒有原因，但面對在國外有確診疑慮又要硬飛回來的民眾來說，真的防也防不住！原PO最後無奈指出，「確診數明天沒意外應該會破200」。果然，今（24）新增20例確診，全是境外移入，台灣迄今確診215例，有29人解除隔離，2人死亡。

(中時電子報)