新冠肺炎升溫，讓中鋼派外同仁的處境更為艱辛。為表達母公司的關懷之意，並鼓舞派外同仁士氣，中鋼公司董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智23日特別邀集各部門副總與馬來西亞、越南、印度、新加坡、日本及中國大陸地區等海外子公司負責人及主要幹部進行視訊。

據悉，翁朝棟除瞭解各駐在國之疫情發展、各公司防疫應變計劃、需要母公司支援協助之處外，更特別關心派駐同仁、寶眷及越南、新加坡與印尼三位女性派駐同仁的健康狀況。翁朝棟並期勉各駐地最高主管要向美軍海豹部隊學習管理之道，讓部屬願意跟著團隊方向前進，在面對疫情發展時，務必審慎規劃因應策略，臨危不亂，方可帶領團隊抗疫成功。

翁朝棟也表示，目前日本、大陸地區等疫情暫時有緩和趨勢，疫情發展已逐漸轉移至歐美及東南亞等地。海外同仁所處各地民俗風情文化與臺灣截然不同，當地員工衛生習慣、醫療資源亦迥然有異，尤其是中鋼印度公司、中鋼日鐵越南公司、中鋼馬來西亞公司更應特別加強防疫工作。

如人員進出管制與工作場所消毒、宣導戴口罩勤洗手、用餐安全、減少搭乘公共運輸工具與出差、完備廠內人力分流辦公及人力保護措施、造冊管理人員旅遊及接觸史，掌握居家辦公者健康狀況；另外，在日常生活上，期許同仁發揮守望相助與相互關懷的精神，作為彼此的後盾。

此外，翁朝棟也關切海外據點之防疫物資是否充足。中鋼越南公司表示，已透過當地臺灣醫療診所協助取得足夠物資；中馬、中印、中貿新加坡、中鋼日本代表處及中國大陸地區等據點則因提前應變與籌備，存量尚能滿足目前需求。

至於海外同仁關心的問題，翁董事長也逐一回覆說明，包括返台述職、眷探部分將俟疫情發展較為緩和後再作妥適彈性安排；已指派人力資源處與在台主管關懷派外同仁之在台家人俾提供必要協助；公司團體保險也針對駐外人員提供SOS急病救助，倘若當地醫療資源不足，則可送至最近可支援救治國家。

翁朝棟提醒各據點應隨時注意當地疫情發展，切勿過度恐慌害怕，要隨時與政府駐外單位、台商協會及臺商企業保持密切聯繫，每天要掌握派外同仁的行蹤與健康情況，外出要結伴同行，切勿單獨行動，以保障人身安全。

翁朝棟表示，3月24日邀請台灣戰略模擬學會與經理部門分享「從SARS防疫經驗看新冠防疫」，並檢視中鋼的防疫應變組織及危機管理作業程序，他請同仁與貴寶眷們放心，大家齊心努力，共同攜手穩健前行，用愛與信任團結彼此，必能安然度過疫情的黑暗期，回復正常工作與生活。

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(中時 )