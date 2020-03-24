台南鐵路地下化工程傳出發現火車轉車台遺構出土。（台南市文化資產處提供／曹婷婷台南傳真）

刻正進行中的台南鐵路地下化工程，傳出發現火車轉車台遺構出土，台南市文化資產管理處今天到現場查看，已要求鐵道局暫停該區域施工。文資處表示，昨天一接獲通報即已要求暫停施工，以保全遺構狀態，後續由考古團隊透過歷史圖資及航照圖比對，因目前資料有限，將向台鐵商借相關文獻及圖資，進一步確認。

台南市文化資產管理處人員表示，考古團隊23日通報台南市東區小東路、前鋒路口的南鐵工程，挖堀出疑似火車轉車台遺構，這也是南鐵地下化施工過程中，繼之前發掘清代原台南府城城垣後，再一次發現歷史遺構。

台南文化守護行動聯盟也在臉書粉絲專頁喊話台南市長黃偉哲，要求鐵道局即刻起立即停工，待沿線文資全面調查後再進行工程。行動聯盟指出，珍貴文化資產若好好在原地留下來，未來可為台南觀光創造更大效益，橫跨東區與中西區的鐵道沿線珍貴文資，見證府城發展脈絡，是台南特有，呼籲市議員站出來為台南珍貴的歷史發聲。

文化局長葉澤山今天也到場勘察，指示考古團隊持續調查，以利了於解遺構保存狀態，文資處表示，將依《文化資產保存法》規定邀集專家學者會勘。

(中時 )