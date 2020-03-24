20200322中天新聞 張上淳兒遭爆出國滑雪 陳時中：並無違反規定

人氣超夯的「館長」陳之漢，昨晚突然在直播用招牌5字經開譙資深媒體人羅友志，原因令人好奇。原來館長是不滿羅友志近日在臉書談張上淳的醫生兒子出國惹議議題，提到「一堆人在呼喚張雅琴咧、館長咧、1450怎麼又沒聲音了？」令館長暴怒狂噴3字經、5字經，表示他要不要講關羅友志屁事！

不過館長似乎羅友志、羅智強傻傻分不清楚，嘴巴上罵的是名嘴羅友志，內容卻越聽越奇怪，「關你屁事喔，你我老爸喔，要選台北市長就好好選啦，我絕對讓你選不上，台北市長笑死人！你還是萬年議員啦。」經館粉緊急提醒搞錯人後，館長這才生硬地凹回來，「羅羅羅…羅智強也是在噹嘛！」

不只尷尬罵錯人，館長還很傲嬌，才罵完羅友志「要不要講關你屁事」，接著又口嫌體正直地說：「你要我罵是不是？我今天在FB罵過了啦！」強調民進黨沒拿錢給他，他不會去袒護張上淳兒子。

館長直言張上淳兒子今天出國看NBA打卡就不對，因為人家下了禁令，他對陳時中部長也相當尊重，但這件事真的無關合不合法，「從頭至尾，台灣現在回來的一大堆，出去玩的也一大堆，出國旅遊完回來確診的也一大堆，這些人本來就不對，醫生也是在其中行列。」再次強調民進黨做錯事，他一樣訐譙。

(中時電子報)