加拿大總理杜魯道居家隔離時，在書房的電腦上開G7領導人視訊會議，這張照片是他11歲的女兒拍攝並分享至Instagram上。畫面上可以清楚分辨其他6位G7國家領導人的影像。（圖／路透）

加拿大總理杜魯道與其他幾位國家領導人都因新冠疫情而面臨居家隔離，這些日理萬機的國家領導人仍在家中透過最新科技處理政務。不過，被隔離的政治人物有公務要處理之外，還得處理家庭私務，因為全家隔離後，保姆管家也無法來幫忙。既然妻子進了醫院，年紀尚輕的杜魯道總理除了召開G7國家領導人視訊會議之外，還得處理小孩子洗澡的問題。

據CNN報導，加拿大總理杜魯道的妻子被確診新冠肺炎後，杜魯道和3個孩子也進入自主隔離，家庭生活中沒有保姆、沒有祖父母、沒有廚師，沒有任何人可以幫忙家務和照顧孩子。杜魯道不得不在領導國家對抗百年一遇的疫病大流行的同時，還要獨自處理生活雜務並承擔起照顧3個孩子的責任。

加拿大總理發言人艾哈邁德(Cameron Ahmad)說，在這種狀況下巷要管理一個七大工業國(G7)的政府是有趣的挑戰，他要留意在他身後跑來跑去或是忙著玩樂高玩具的孩子們，這顯示一幅景象，國家領導人在家工作跟其他在家工作的人們也沒什麼不同。

艾哈邁德說，「他整天都在通電話，還要自已印演講稿，電話裡可以聽到孩子們在旁邊玩耍的聲音，有時還要去處理小孩洗澡的問題。不過，他把一切都打理得非常好。」

杜魯道和他的妻子蘇菲(Sophie Gregoire)有3個孩子，分別是12歲的賽薇亞(Xavier)，11歲的艾拉─格蕾絲(Ella-Grace)和6歲的哈德雷恩(Hadrien)。其中11歲女兒艾拉─格蕾絲（Ella-Grace）擔任臨時攝影師，在杜魯道在書房裡與其他G7領導人進行視訊會議時，拍攝了她父親的照片。在艾拉-格蕾絲發佈到Instagram的照片中，可以清楚地在電腦銀幕上辨認出另外6位世界領導人的影像。

加拿大總理杜魯道的夫人蘇菲(圖)，兩人在前往英國返回之後，蘇菲因感到不適進行病毒檢測被確診感染新冠病毒。目前杜魯道與他們的孩子都接受居家隔離。（圖／路透）

杜魯道每天都會走出屋子，但也只限於到門前的石階上，在安全距離內短暫地接受媒體的詢問，並向加拿大人提供最新的疫情消息。艾哈邁德說，杜魯道現在很享受當父親的感覺，也有比較多的時間陪伴孩子，與全世界上絕大多數的父母一樣，盡其所能扮演好父母的角色。

(中時電子報)