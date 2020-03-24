新冠肺炎升溫，目前國內累積確診人數已超過200例，而雙北確診案例高居全台，捷運、公車等大眾運輸往返兩地頻繁，防疫成為一大考驗，北市議員王鴻薇表示，通勤時間車廂擁擠，乘客間完全沒距離，呼籲市府應儘速強制大眾運輸乘客配戴口罩。

王鴻薇指出，隨著疫情升溫，目前許多店家及辦公大樓都已開始要求進出人員戴口罩，甚至多家夜店及KTV都已宣佈為防疫將暫停營業，而台北捷運每日搭乘人次近200萬，北市公車搭乘人次也有100多萬，但目前實際搭乘，仍可見有乘客未戴口罩。

王鴻薇強調，台北市每天都有大量市民搭乘大眾運輸工具通勤上班，且通勤時間車廂擁擠，乘客之間可說是完全沒有距離，又長時間在同一密閉空間裡，恐成為防疫的一大破口。王鴻薇直言，市府應盡速規範大眾運輸乘客配戴口罩，避免台北捷運、公車成為防疫漏洞。

對此，北市交通局長陳學台表示，目前還沒做這階段的規畫，將會跟隨中央疫情指示，仍先以紅外線熱顯像儀測量體溫為主，但會聽取議員的意見，在防疫會議裡面納入討論。而為因應防疫，北市交通局闢駛5條掃墓公車，因屬於免費專車，避免車廂擁擠，乘車的民眾則需配戴口罩，否則司機可拒絕接送。

但有民眾認為，應要強制配戴口罩，因為在上下班尖峰時間距離近，不知道誰是在潛伏期，在這防疫時間，規定配戴口罩，不只保護自己也保護他人，避免有感染擴大。

(中時 )