防疫部署再超前，澎湖縣率先全國防疫新措施，25日起全面清查入境旅客國外旅遊史，防堵有國外旅遊史須居家檢疫的遊客入境澎湖，屆時將從重開罰，並勸導回台。

即日起澎湖縣府於機場、港口設置健保雲端查詢入境系統，透過健保卡核查資料，防範有國外旅遊史須居家檢疫的遊客入境澎湖。

縣府衛生局指出，目前已協調航空、船務公司達成共識，在航班抵達前提供旅客名單便於派駐機場檢疫人員預查旅遊史，若發現查違規者，將立即通報航空公司及航警所緊急處置。

縣府表示，境外移入確診病例不斷攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布從歐洲等國入境者必須回溯居家檢疫，初估超過1萬6000人必須隔離，但至今仍有數千人沒有主動報到，倘若其中有確診者前來澎湖旅遊，恐將釀生防疫破口。

縣府強調，澎湖全力防疫，入境澎湖第一道關卡機場、港口，以身分證或健保卡透過健保系統查詢旅遊史資料，確認是否居家檢疫者來澎趴趴走，縣府將重懲最高開罰100萬元，並當場勸離返台居家檢疫，不服者將強制送勞工育樂中心檢疫14天。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾，及3月8日至18日自美國、東亞入境且有症狀者，要求向居住所在地鄉鎮市公所主動通報，縣府呼籲尚在居家檢疫期民眾切勿擅離居所闖關澎湖。

(中時 )