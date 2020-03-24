疫情當前，萬事莫如買口罩急。匯豐銀行率外銀之先，從第一波口罩線上預購就為卡友祭出優惠，衛福部最新公布第二波口罩線上預購時間，匯豐銀行仍率先表態，全力配合官方措施，提供匯豐信用卡卡友，不限卡別、無須登錄，除了既有卡片權益，還再享7元刷卡金回饋，等於是口罩運費通通由銀行幫忙出錢了。

匯豐銀行今（24）日指出，卡友於3/25～3/27期間，透過電腦登入衛福部eMask口罩預購系統，進行口罩預購，並於3/28～3/30刷匯豐信用卡付款，即可享有優惠，重要的是，卡友必需使用電腦版【eMask 口罩預購系統】，不是手機APP，方能使用刷卡服務。

匯豐銀行提醒，此活動僅限結帳時選擇直接以信用卡付款，透過LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay或其他第三方支付結帳者，「恕無法參加本活動」！

此外，該行也提醒，刷匯豐信用卡付款享7元刷卡金回饋，每戶限回饋乙次。

(工商 )