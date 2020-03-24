全球列新冠肺炎疫情的第三級旅遊警告區，旅行綜合險或旅遊不便險若在宣布前投保就「必賠」，因此國內產險業全面停售旅行綜保險，即民眾現在要出國、出差，也無法投保旅綜險或旅遊不便險。

也就是出發前24小時，行程因新冠肺炎因素被取消或縮短的損失，目前已無保單可理賠。

且由於旅行社4月底前也不出團，因此旅行業責任險亦已沒有投保的情況。

保險局24日公布，今年到本月23日為止，關於新冠肺炎，產險業共有3,281件理賠案，理賠金額共2,896萬多元，主要是信用卡綜合保險、旅行業責任險中的旅遊不便條款啟動，即民眾規畫出國時，旅行目的地仍未被公布為第三級，且在公布前就已投保旅綜險等相關保單，因此有理賠班機取消或行程被取消的損失，平均每件約8千多元。

由於現在全球都已被公布為第三級，因此民眾就算投保旅綜險，將無法理賠，產險公會在討論情況後確定，目前所有產險公司已無法銷售含旅行不便在內的保單，如旅行綜合險、旅行業責任險等。

至於刷卡送的信用卡綜合保險仍是有效，但是仍是要看理賠條款，如旅行不便的部分，若刷卡去的地方是第三級，被取消行程或縮短行程的損失是不賠，但旅行平安險部分的人身保障等還是有效。

(工商 )