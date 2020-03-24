新冠肺炎疫情果然對經濟帶來致命打擊，IHS Markit周二公布歐元區綜合採購經理人指數（PMI）3月初值僅31.4，創下歷史新低，較2月的51.6崩跌逾20點，也創下史上單月最大跌點，由此顯示，歐元區第一季經濟萎縮幅度估達2％。

由於疫情快速蔓延，整體經濟活動急凍，其中又以服務業受創最為嚴重，歐元區服務業PMI從2月的52.6跳水至3月份的28.4，創1998年7月以來最低，製造業PMI則從49.2下滑至3月的44.8，為92個月新低。

(工商 )