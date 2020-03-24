肺炎疫情衝擊 歐PMI崩歷史新低 18:052020/03/24 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情果然對經濟帶來致命打擊，IHS Markit周二公布歐元區綜合採購經理人指數（PMI）3月初值僅31.4，創下歷史新低，較2月的51.6崩跌逾20點，也創下史上單月最大跌點，由此顯示，歐元區第一季經濟萎縮幅度估達2％。 由於疫情快速蔓延，整體經濟活動急凍，其中又以服務業受創最為嚴重，歐元區服務業PMI從2月的52.6跳水至3月份的28.4，創1998年7月以來最低，製造業PMI則從49.2下滑至3月的44.8，為92個月新低。 (工商 ) #PMI #歐元區 #歷史新低 #服務業 #肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 友達、群創股價暴跌 創歷史新低 04:102020/03/20 產業．科技 慰勞觀光服務業 海生館大放送 04:102020/03/20 地方新聞 抗新冠肺炎疫情 英格蘭教會：辦婚禮僅限5人參加 11:552020/03/20 國際 央行大動作降息1碼利率 房貸利率將創歷史新低 11:312020/03/20 財經 央行大筆一揮降息1碼 將創歷史新低房貸利率 11:432020/03/20 風格 新冠肺炎疫情延燒 史前館推實名制 13:422020/03/20 生活 新冠肺炎疫情嚴峻 伊朗下令關閉商場15天 15:042020/03/20 國際 疫情迫降重創服務業 商總：哀鴻遍野 15:302020/03/20 財經 新冠肺炎疫情延燒 台北國際成人展損失3000萬 18:222020/03/20 娛樂 肺炎疫情衝擊就業 美國恐爆發失業潮 23:432020/03/20 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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