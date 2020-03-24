高雄市一名王姓留學生，剛從美國返台，按照規定應居家檢疫14天，雖然王男並未外出趴趴走，但他竟然打電話約了朋友到家裡開趴，大樓管委會得知後相當苦惱，打電話求助相關單位，擔心成了防疫破口。

根據《ETtoday新聞雲》報導，王姓留學生在美國念書，由於新冠肺炎疫情延燒到美國，因此決定返回台灣，並於3天前抵達高雄住家。按照規定，王男需配合居家檢疫14天，雖然他沒有到處亂走，但因王男沒有和父母同居，疑似是太寂寞，便打電話給老同學，邀請他們到家裡開趴。

整棟大樓住戶都知道王男從國外回來需居家檢疫，得知他邀請朋友到家中，讓大樓管委會非常苦惱，擔心若日後王男真的確診了，來的這些朋友就可能將病毒擴散出去；但若是不讓這些人進到王男家，也擔心被告「妨害自由」。許多住戶已打電話求助相關單位，但是現在沒有罰則可以限制王姓留學生找朋友。高雄市衛生局得知消息後，目前正介入處理中。

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(中時電子報)