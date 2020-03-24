新冠肺炎疫情告急，非常時期只能往大自然走，安排一趟小旅行解解悶！易遊網特別針對全台熱門打卡景點，除了提供「全台自然系景點特搜攻略」外，集結全台旅宿推出「出發吧！全台散心去」全新國旅企劃，包含台灣訂房33折起、高鐵假期送住宿、國旅一日遊599元起、環島之星商品免費升等專屬旅遊車、全台租車優惠等，迎接即將到來的清明兒童連假。

防疫出遊想邊玩邊增加抵抗力，鎖定戶外景點準沒錯！台灣擁有眾多自然生態、森林秘境、花卉園區等景點，也是網友爭相造訪的拍照打卡點，像是台灣首座平地森林園區「花蓮大農大富」、因好萊塢電影《沉默》而聲名大噪的「麻糬洞」、全國最長的臥床式吊橋「山川琉璃吊橋」、擁有浪漫粉系花牆迷宮的「田尾九重葛花園」等等，都是IG相當熱門的打卡地標。即將進入春暖花開季節，各地花季陸續開跑，也是登山、觀海的好時機，趁這波促銷機會，趕緊規劃一趟自然系旅行，出遊散散心也一掃疫情陰霾。

國旅賞螢、賞櫻，都是近期相當熱門的旅遊重點。（圖／網友提供）

易遊網推出的「出發吧！全台散心去」國旅企劃，提供打卡攻略再祭出激殺優惠。（圖／易遊網）

(中時電子報)