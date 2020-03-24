因應新冠肺炎疫情升溫，高雄醫學大學醫療體系包含高醫附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院及高雄市立旗津醫院等4家醫院，明（25）日起同歩限制平日1次探病，周末假日謝絕訪客，且無陪伴證者一律採實名制登錄。

高醫體系4家醫院原本每天開放二次探病時段，25日起縮減為1次，開放時段如下：

＊一般病房／每星期一至五為下午5：30~6：30。探病人數限制一名家屬及一名持有陪伴證者。星期六及假日則全天門戶管制，只有持陪伴證者才能進入醫院。

＊特殊病房(加護病房、5AC新生兒中重度病房、9AR亞急性呼吸照護病房)／開放時間為星期一至五11：30~12：00探病人數限制1名家屬及1名持有陪伴證者。星期六11：30~12：00，但僅限一名持有陪伴證的家屬進入。

非開放時間，病房限一名持有陪伴證者在旁照顧。而為嚴格管控病房探病，在探病時間，家屬採實名登記制。高醫護理部主任陳麗琴表示，每日由病房護理師確認探病的一名家屬個人資料，並登錄於醫院內部網站，待病人家屬入院時插入健保卡，即能顯示來訪目的。

(中時 )