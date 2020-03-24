疫情指揮中心召集人張上淳遭爆同為醫師的兒子在本月出國遊玩，因而遭到炮轟，2位兒子也先後發表道歉聲明，但風波尚未平息，更傳出有網友要求張上淳下台，對此名嘴王瑞德怒飆三字經嗆「你算什麼東西」。

王瑞德22日在臉書PO文「你他X是有病啊？」，他表示張上淳兒子身為醫生堅持要去美國度假，不違法但社會觀感不佳，可以幹譙他沒關係，但要老爸辭職下台，「你算什麼東西」。

王瑞德說，國民黨籍里長帶團出國，一樣沒違法但社會觀感不佳，有人因此叫新北市長侯友宜或國民黨主席江啟臣下台嗎？他更拿黃智賢舉例，嗆黃智賢整天扯東扯西，也沒人要求黃偉哲出來負責。

王瑞德表示，一個30多歲的成年人，不是父母仍有監護權丶民法仍要負連帶責任的小朋友，他要選擇怎麼做是他的決定。他強調「兒子歸兒子丶老子歸老子」，孩子長大了，就像老鷹展翅高飛，自己行為要自己負責。文末他也呼籲張上淳公私要分明，「在國家最需要你的時候不准辭職當逃兵，疫情當前沒有個人」。

(中時電子報)