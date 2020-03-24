感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣從明天3月25日起到4月30日，讓醫護人員免費搭乘嘉義縣公共汽車管理處經營的全部路線、班次的公車。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣長翁章梁為感謝醫護人員，從明天3月25日起到4月30日讓醫護人員免費搭嘉義縣公車。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） 新型冠狀病毒疫情持續延燒，因第一線醫護人員加倍辛勞，嘉義縣目前仍零確診，嘉義縣長翁章梁為體恤醫護人員，決定從明天3月25日起到4月30日，讓醫護人員免費搭乘嘉義縣公共汽車管理處經營的全部路線、班次的公車，以表示對醫護人員的感謝和敬意。 翁章梁說，非常感謝醫護朋友，肩負守護民眾健康的重責大任，並且不畏辛勞無私奉獻，因此從25日起到4月底，優惠醫護人員免費搭乘嘉義縣公車，包括醫師、護理師、藥劑師及相關行政人員，只要持識別證、工作證、執業執照等相關證件就能免費搭車。 (中時 ) #人員 #醫護人員 #免費 #嘉義縣 #公車 也許您會感興趣 推薦閱讀 習抗疫模式 戰病毒 兼練兵 04:092020/03/20 焦點新聞 醫護人員「手拿防疫字卡」喊話 蕭彤雯：做好很難嗎？ 12:192020/03/20 娛樂 又有公務員出國玩！議員爆嘉縣府員工出遊土耳其 16:312020/03/20 生活 醫護人員辛苦了！私訊一句吐心聲 炎亞綸瞬間泛淚 17:252020/03/20 娛樂 挺防疫 必勝客萬份比薩免費送醫護 18:312020/03/20 消費 知名蛋廠捐物資 老牌餐廳熄燈 04:102020/03/21 地方新聞 額溫槍費人力 嘉義縣計畫引進人臉測溫 13:422020/03/23 生活 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 法國鐵路公司讓醫護人員免費乘搭列車 20:432020/03/23 國際 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 案181旅遊史曝光引眾怒：國外發病硬要回台！ - 生活 她曝劉真9天前就不行了？法會露不祥徵兆 - 生活 再增1例！清大法籍生確診 傳染源為案84法國人 - 生活 韓國疫情為何突然止住？網讚：這點沒得比 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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