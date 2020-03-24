嘉義縣長翁章梁為感謝醫護人員，從明天3月25日起到4月30日讓醫護人員免費搭嘉義縣公車。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新型冠狀病毒疫情持續延燒，因第一線醫護人員加倍辛勞，嘉義縣目前仍零確診，嘉義縣長翁章梁為體恤醫護人員，決定從明天3月25日起到4月30日，讓醫護人員免費搭乘嘉義縣公共汽車管理處經營的全部路線、班次的公車，以表示對醫護人員的感謝和敬意。

翁章梁說，非常感謝醫護朋友，肩負守護民眾健康的重責大任，並且不畏辛勞無私奉獻，因此從25日起到4月底，優惠醫護人員免費搭乘嘉義縣公車，包括醫師、護理師、藥劑師及相關行政人員，只要持識別證、工作證、執業執照等相關證件就能免費搭車。

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