台中市霧峰區一處空地雜草長度超過50公分，遭到市府環保局裁處王姓等4位土地所有權人，每人1500元。市議員李天生24日在市議會警消環衛委員會中抨擊說，環保局裁罰不公，違反一行為、不二罰原則。環保局強調，市府立場並非處罰，是希望地主建立管理制度，避免製造困擾。

李天生說，王姓民眾係「違反廢棄物清理」，環保局依「台中市環境清潔維護自治條例」裁罰；廢清法第11條「一般廢棄物」，並未明文規定雜草屬於廢棄物範疇，中市環境清潔維護自治條例沒有明訂法源依據。加上裁罰逾越律法律授權範圍，違反「不利人民權利項目不得列入」之原則，形成一事數罰難怪引起民怨。

市議員蕭隆澤、張耀中表示，裁罰全部地主並不恰當，如果地主人數眾多，如何處理？應依所佔土地面積比例進行裁罰，或在罰單上註明全部地主姓名，也可指定代表人受理。市議員沈佑蓮、王朝坤說，偏遠地區經常遭不肖業者非法傾倒廢棄物，地主無辜受害。

市議員蕭隆澤、王朝坤說，政府只會處罰民眾，至於公園、道路雜草叢生，卻不見取締開罰；政府沒有提供建築廢棄土處理場地，讓人民無所適從，還被環保局要求限期清除，否則處罰，並不公平。市府應設監視器加強防範，並採取「代位求償」方式，主動協助清理緝兇後，再向民眾求償。

環保局強調，廢清法無法詳細列明廢棄物範疇，裁罰全部土地所有權人，係依環保署解釋函辦理；有關雜草叢生、非法傾倒廢棄物等問題，市府立場並非處罰，是希望地主建立管理制度避免製造困擾，如果外界認為自治條例不夠完備，將會研商修正。

(中時 )