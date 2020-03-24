即日起至4月19日止，夢時代現正展出「超人力霸王英雄變身特展」，現場備有各式道具。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

M78星雲號小火車單趟收費60元，搭乘即贈超人力霸王角色紙帽乙個，共有2款，粉絲們快來。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

1966年風靡至今的超級英雄「超人力霸王」現正襲捲高雄夢時代。夢時代推出「超人力霸王英雄變身特展」即日起至4月19日止，300坪大的空間，開放免費入場參觀，希望能帶動親子商機。

展區規劃有「超人力霸王英雄集合區」、「M78星雲號小火車」、「打鬥場景區」、「打擊怪獸大作戰」、「怪獸打擊氣墊區」及「英雄商售區」，各區運用不同的道具、燈光、音效及投影技術，讓民眾宛如踏進超級英雄的世界，共同守護地球和平！

夢時代表示，「愛與勇氣」是貫穿超人力霸王的劇情主線，在超人力霸王的世界中，所有怪獸都會被打倒，地球終會被拯救。自3月21日起，羅素及布魯兄弟將在夢時代8樓時代會館，歡迎民眾入場。進入展區，精彩的動畫片頭將先喚起粉絲們的回憶，周邊設置13座英雄櫥窗，展現超人力霸王的帥氣英姿。

現場備有各式道具，民眾可挑選喜愛的變身器或武器，跟著初代超人力霸王及新世代超人力霸王的步伐，出發打擊怪獸。

接著轉搭「M78星雲號」，進入星空隧道，與Ultraman初代英雄們探索宇宙，前往下一個任務目的地。轉換場景來到遭受破壞的城市，現場破碎的屋瓦灑落一地，喬王正肆無忌憚地入侵，英雄們快站到指定戰鬥位置，控制光束、施展絕招。

而「打擊怪獸大作戰」則是考驗英雄們的臂力，參加遊戲即送羅布武器，完成擊球指定任務還可獲得限定小禮。最後挑戰「怪獸打擊氣墊區」，4隻怪物不倒翁分佈在氣墊上，等候英雄們一一將其擊落，共同保衛地球。

喬王正肆無忌憚地入侵，英雄們快站到指定戰鬥位置，控制光束、施展絕招。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

夢時代表示，民眾凡於活動期間變裝成超人力霸王的模樣，可免費體驗展區「打擊怪獸大作戰」遊戲一次。出示夢時代兒童卡，另可參加貼紙抽抽樂。即日起，五樓任一專櫃及兒童卡服務處開放免費索取超人力霸王著色卡，小朋友完成著色後，帶著獨一無二的作品至8樓時代會館觀展，將贈送超人力霸王紀念品一份，數量有限，送完為止。

「英雄商售區」則精選上百款超人力霸王周邊商品及玩具，並設置姓名貼機、拍照機、氣球相印機及IG相片列印機等，讓民眾體驗化身超級英雄之餘，還能將超人力霸王帶回家收藏留念！

【展區資訊】

日期：3／21-4／19

地址：高雄市前鎮區中華五路789號8樓（夢時代購物中心）

時間：週一至週四11：00~22：00｜週五、假日前一天11：00~22：30｜週六及連續假日10：30~22：30｜週日及假日10：30~22：00

備註：免費入場，遊戲設施收費另計。(M78星雲號小火車60元／趟、打擊怪獸大作戰50元／次)

 M78星雲號小火車60元／趟，搭乘即贈超人力霸王角色紙帽乙個。

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