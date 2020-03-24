彰化早餐店老闆廖敏雄，24日率領「熊讚愛心團隊」翻山越嶺到台東，捐贈移位板、蒸氣治療器、烘碗機、洗髮精、毛巾等衛材給創世基金會台東院，以實際行動支持植物人安養。

廖敏雄說，他在彰化賣早餐，也會提共餐點給寒士，久而久之，捐款民眾日漸增加，因此轉而將大家的愛心購買民生物資，送給創世及人安、華山等12個社福單位。

廖敏雄表示，熊讚愛心團隊是由近百位臉書、群組、早餐店朋友組成，今年募到15萬元購買物資幫助全台8個創世植物人安養院，其中，資源最缺乏的台東就占了5萬元。

「雖然新冠肺炎疫情持續高燒，重創民生消費，但是愛心不變」，廖敏雄將物資塞滿一整車，從彰化開了300多公里路到台東，希望拋磚引玉，在瘟疫蔓延時，把愛傳下去。

創世台東院王玉鳳院長表示，台東院在地服務已5年，減輕許多植物人家庭無法承受的壓力；然龐大的尿布、看護墊等衛材開銷，所費不貲。植物人每日約需10片尿布，創世基金會台東院因擴院完成，目前共70床，未來1年需求近25萬片尿布。在資源貧瘠的台東，需要您的幫助，每日存1片尿布，小額長期支持，匯聚涓滴之愛。愛心專線：（089）220-848，擴院小組。

(中時 )