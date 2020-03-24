新北市政府推動面積達10公頃的林口影視城二期媒體園區招商案，確定全數脫標，繼三井不動產集團、東森國際之後，由三立影城拼起林口媒體園區的完整拼圖，三家廠商將與市府促進影視音、娛樂休閒產業紮根新北，實踐林口成為新北市AI影視娛樂園區場域，預估總投資金額超過240億元，將創造1萬5000個就業機會。

新北市經濟發展局表示，「林口媒體園區招商案」C、D基地18日評選，由三立影城得標取得50年的地上權，將打造以實境、娛樂、科技三大元素為主題的「SET Studio Park」超級攝影棚，引進影視音及關聯產業進駐，規畫多元機能的影視娛樂主題館、童話故事小鎮、多功能展演廳、中央廣場、戶外廣場大螢幕等空間。

經發局說明， 第三期影視支援服務區，林口工一工業區市地重劃工程預計2022年完工，目前已啟動招商前置作業，將以環境永續、生態友善的理念，提供高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，未來將搭配林口新市鎮租稅優惠，協助數位經濟、影視文創及文化內容產業進駐，成為影視產業重要的人才培育基地。

(中時 )