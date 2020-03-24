新北市一名男子今下午4時許，在板橋區四維路上欲搭乘計程車時，突全身冒汗昏迷倒地，路人見狀嚇得趕緊報案，警方到場後將男子送往亞東醫院搶救，仍在下午5時30分宣告不治，目前已帶回現場1名女性友人做筆錄，進一步釐清案情中。

(中時電子報)