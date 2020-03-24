快訊》板橋男欲攔計程車 突冒汗昏迷倒地送醫不治 18:112020/03/24 中時電子報 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市一名男子今下午4時許，在板橋區四維路上欲搭乘計程車時，突全身冒汗昏迷倒地，送醫搶救後仍不治身亡。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市一名男子今下午4時許，在板橋區四維路上欲搭乘計程車時，突全身冒汗昏迷倒地，路人見狀嚇得趕緊報案，警方到場後將男子送往亞東醫院搶救，仍在下午5時30分宣告不治，目前已帶回現場1名女性友人做筆錄，進一步釐清案情中。 (中時電子報) #計程車 #冒汗 #倒地 #昏迷 #快訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 小黃每月補助2千元 直接存到油卡 14:472020/03/20 生活 小黃每月補助2000元 直接存油卡 04:102020/03/21 生活新聞 白牌司機假冒防疫計程車攬客 網驚：恐成防疫破口 15:382020/03/21 生活 加強計程車防疫 金門免費發送酒精 12:092020/03/22 生活 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 南市防疫計程車啟動 每車每天補助3500 15:572020/03/23 生活 計程車之狼下藥性侵女大生與保險員 判刑11年半 13:212020/03/24 社會 安全大眾運輸！ 中市公車、計程車、iBike防疫總動員 15:442020/03/24 生活 社會熱門新聞 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 快訊》板橋男欲攔計程車 突冒汗昏迷倒地送醫不治 - 社會 新莊妙齡男女騎車自撞電線桿 命危送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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